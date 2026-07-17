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Россия и Китай изучили способы противодействия спутниковой сети Starlink

Россия и Китай изучили способы противодействия спутниковой сети Starlink

Спутники Starlink перед запуском на ракете Falcon 9 / © SpaceX Расследование стало итогом многомесячной работы журналистов, изучивших массив документов, посвященных военно-техническому сотрудничеству Москвы и Пекина.

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