Россия и Китай изучили способы противодействия спутниковой сети Starlink

Спутники Starlink перед запуском на ракете Falcon 9 / © SpaceX Расследование стало итогом многомесячной работы журналистов, изучивших массив документов, посвященных военно-техническому сотрудничеству Москвы и Пекина.
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