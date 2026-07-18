«От славы отказался сам»: почему Данила Дунаев ушел из кино именно тогда, когда стал любимцем миллионов

Во время повторных показов популярных сериалов многие зрители снова задаются одним и тем же вопросом: почему Данила Дунаев, которого еще несколько лет назад регулярно видели в крупных телевизионных проектах, теперь появляется на экране гораздо реже? Когда-то его имя постоянно встречалось в афишах новых сериалов и телевизионных шоу, а сегодня разговоры о нем чаще начинаются именно […] .
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