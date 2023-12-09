Краснов: попытки чиновников «увернуться» от проверок уже утратили всякий смысл

Некоторые «изворотливые» чиновники, которых заподозрили в коррупции, «почуяв запах жареного», пытаются уйти по собственному желанию, чтобы избежать увольнения с нежелательной формулировкой, но Генеральная прокуратура России умеет бороться с такими случаями, рассказал в интервью RT глава ведомства Игорь Краснов.