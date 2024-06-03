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Коннор Макдэвид: «Скиннер – элитный вратарь. Сегодня он украл для нас игру. Мы бы уже летели в Даллас, если бы не Стюарт»

«Эдмонтон» одержал победу в шестом матче финала Западной конференции против «Старз» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышел в финал Кубка Стэнли.

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