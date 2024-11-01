2-комн. "хрущевка" в которой хочется разглядывать детали и наслаждаться атмосферой

Квартира 47 м/кв находится в Санкт-Петербурге в 5-ти эт доме серия 1 ЛГ-504 на Вавилонах. И досталась по наследству внучке от бабушке и деда, здесь прошло ее детство, глядя на интерьер жилья после ремонта, понимаешь, насколько теплыми и близкими были отношения между домочадцами разных поколений в этой семье.