Жительницы Смоленска смогут пройти бесплатный осмотр онколога

23 декабря в онкодиспансере будет День открытых дверей: «Женское здоровье». Принять участие могут все женщины, без направления, не страдающие онкологическими заболеваниями и ранее не обращавшиеся в онкологический диспансер.
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