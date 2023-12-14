В Минстрое опровергли данные об ипотеке под 1% на ИЖС

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что власти якобы рассматривают возможность запуска льготной ипотеки под 1% на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).