В Минстрое опровергли данные об ипотеке под 1% на ИЖС

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что власти якобы рассматривают возможность запуска льготной ипотеки под 1% на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
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