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Царьград

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Светлана Журова оценила запуск пивного бренда Александра Овечкина

Светлана Журова оценила запуск пивного бренда Александра Овечкина

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала пивной проект Александра Овечкина. В 2026 году Овечкин представит бренд OVI, поддержанный компанией «Пивоварни Бочкарев», с социально-благотворительной составляющей в России.

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