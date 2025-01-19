Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Ну. не любят, думаю по разным причинам, Россию, а потому если Россия и добивается по факту каких-то успехов, сущес...Место России в ми...
  • лина любимцева
    Западу  это скажите...Место России в ми...
  • лина любимцева
    А уровень развития России определяет ТУПОРЫЛЫЙ ЗАПАД?!! С гей-пропагандой....Место России в ми...

Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Ленина и Сталина сейчас принято рисовать в образе реинкарнаций Минина и Пожарского: патриотически настроенных государственников, которые вышли из русского народа во время большой смуты, чтобы спасти Россию от иностранной интервенции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх