Лавров: Главы стран СНГ понимают, что вхождение новых регионов в состав России - объективная реальность

В Астане завершилось заседание Совета глав стран СНГ. Заседание проходило под председательством президента Казахстана, и участие в нём принимали главы России, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Белоруссии.
В Астане завершилось заседание Совета глав стран СНГ. Заседание проходило под председательством президента Казахстана, и участие в нём принимали главы России, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Белоруссии.
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