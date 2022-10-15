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Лавров: Главы стран СНГ понимают, что вхождение новых регионов в состав России - объективная реальность

Лавров: Главы стран СНГ понимают, что вхождение новых регионов в состав России - объективная реальность

В Астане завершилось заседание Совета глав стран СНГ. Заседание проходило под председательством президента Казахстана, и участие в нём принимали главы России, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Белоруссии.

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