Больше ракет хороших и разных

Пока "военные эксперты" всех цветов и оттенков ожесточённо требовали от руководства ВС РФ немедленно нанести удары по ими лично определённым "приоритетным целям", Россия пару-тройку лет накапливала ракеты, предпочитая бить по Украине беспилотниками (в основном "Геранью") Постепенно разными типами БПЛА насытили фронтовые части и начали создание войск беспилотных систем.