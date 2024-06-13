Владимирский биолог назвал виды опасных червей во Владимирской области

Нашумевший «испанский» слизень оказался не единственным опасным слизнем в регионе, об этом «Владимирским новостям» рассказал биолог Руслан Жуков, а также объяснил чем они опасны, как оказалось, последствием может быть и перитонит.
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