«Стюардесса крикнула: просим быстрее покинуть самолет, идет атака на аэропорт! И слышны глухие звуки взрывов» Рейс Сочи-Омск, который должен был вылететь в 22:50 по местному времени, задержали, - рассказали «Новостям Омска» пассажиры.