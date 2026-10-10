«Стюардесса крикнула: просим быстрее покинуть самолет, идет атака на аэропорт! И слышны глухие звуки взрывов» Рейс Сочи-Омск, который должен был вылететь в 22:50 по местному времени, задержали, - рассказали «Новостям Омска» пассажиры.
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