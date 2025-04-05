Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Правительство ФРГ хочет подбросить миру изрядную свинью: предлагает Бербок на пост председателя ГА ООН

Правительство ФРГ хочет подбросить миру изрядную свинью: предлагает Бербок на пост председателя ГА ООН

Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок (партия «Зеленые») в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025–2026 годы, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники До формирования нового правительства Германии Бербок исполняет обязанности министра иностранных дел.

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Комментарии
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федор
Эту батутную дуру и выпердыша нацистского отправить обратно прыгать на 360 градусов и раздувать ветряки , вот там она и пригодиться тупоголовая!!!!!
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15 час.
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