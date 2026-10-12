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Нефть на максимуме: рынок реагирует на риски и новые поставки

Нефть на максимуме: рынок реагирует на риски и новые поставки

Стоимость нефти поднялась до двухнедельного пика: котировки Brent достигли 107,23 доллара за баррель (+2,3%), а WTI — 94 доллара (+2,3%).

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