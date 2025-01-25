Мексика показала Трампу свое сомбреро, отказавшись принимать самолет с депортируемыми из США мигрантами

Мексика 23 января отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку. По данным телеканала NBC, действия мексиканских властей временно сорвали планы администрации США по депортации нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии