Гений про злодейства Миша Подоляк опять сильно нервничает. У него, я смотрю, в последнее время много причин для волнения, и он от души делится с нами своими переживаниями.
Мы не оставим братьев без внимания
Комментарии
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Анастасия Гончарова
скоро уже черти будут развлекать его и напевать отходную за неупокой в аду!😈💀👹
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3 час.
В
Владимир
Он уже живой труп, и знает об этом. А страх убивает сильнее, чем пуля. Деться ему некуда!!!
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3 час.
Наиль Бакиров
Сколько смотрю на это чучело и меня не покидает мысль , что он постоянно поддатый !!! Или это природа на ним подшутила ?
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17 мин.
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