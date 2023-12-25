В РПЦ «однополый вертеп» в Италии назвали издевательством над духовной традицией

Представленный католическим священником в храме Италии «рождественский вертеп» с фигурой Божьей Матери и еще одной женщины представляет собой издевательство над духовной традицией и исторической правдой, отметил 25 декабря в беседе с «Известиями» заместитель председателя синодального одела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.