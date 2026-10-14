«Мечется и паникует»: Медведев высмеял «зелёную вошь» из Киева

Зеленский без разведданных из США теряет ориентацию, нервничает и впадает в панику. Так ситуацию прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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