Уроженец Самары Наваи Бакиров был задержан 13 октября на киргизском пункте пропуска «Кордай» при попытке выехать в Казахстан с запрещёнными веществами, после чего суд арестовал его на два месяца.
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