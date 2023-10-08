Лидер правящей в Польше партии отказался участвовать в предвыборных дебатах

По мнению экспертов, нынешняя избирательная кампания в Польше стала одной из самых напряженных за последнее время — откровенная конфронтация и взаимные оскорбления политиков привели к тому, что лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский наотрез отказался участвовать в предвыборных дебатах.