Лидер правящей в Польше партии отказался участвовать в предвыборных дебатах

По мнению экспертов, нынешняя избирательная кампания в Польше стала одной из самых напряженных за последнее время — откровенная конфронтация и взаимные оскорбления политиков привели к тому, что лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский наотрез отказался участвовать в предвыборных дебатах.
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