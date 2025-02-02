ExxonMobil отчиталась об итогах 2024 года Американская нефтегазовая компания ExxonMobil представила финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года.
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ExxonMobil отчиталась об итогах 2024 года Американская нефтегазовая компания ExxonMobil представила финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года.
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