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ExxonMobil отчиталась об итогах 2024 года

ExxonMobil отчиталась об итогах 2024 года ​Американская нефтегазовая компания ExxonMobil представила финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года​.

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