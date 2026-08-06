Даня Милохин лишился 407 тысяч рублей после суда с автором трека «Владимир Путин — молодец!»

Счета блогера Дани Милохина оказались заблокированы по решению суда. Как сообщает «Пятый канал», сумма замороженных средств составила 407,2 тысячи рублей.
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