3+1 от Роналду за тайм, «Локомотив» повел в серии с «Трактором», «Динамо» и «Ростов» идут дальше в Кубке, победа Степановой в коньковом спринте, «Барса» хочет сохранить Хави и другие новости

1. Криштиану Роналду устроил фейерверк в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой»: за тайм забил 3 гола, отдал голевой пас (и сделал еще один ассист, но его не засчитали из-а касания вратаря) и ушел отдыхать уже в перерыве.
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