Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 2025 году

Будущим пенсионерам нужно накопить индивидуальный пенсионный коэффициент и страховой стаж Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, россиянам нужно выполнить условия, возникшие рамках пенсионной реформы.
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