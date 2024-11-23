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Посвящается всем мамам

Посвящается всем мамам

Валерия Лесовская - автор многих песен, ко Дню Матери дарит свою песню всем мамам! Мама - это исток жизни, сердце матери всегда там, где её дети, молитвы матери-это купол защиты для своих детей! И пока жива мама, она всегда ждёт своих сыновей и дочерей! Валерия своей новой песней всем мамам передает низкий поклон и огромную нашу любовь к ним.

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