Посвящается всем мамам

Валерия Лесовская - автор многих песен, ко Дню Матери дарит свою песню всем мамам! Мама - это исток жизни, сердце матери всегда там, где её дети, молитвы матери-это купол защиты для своих детей! И пока жива мама, она всегда ждёт своих сыновей и дочерей! Валерия своей новой песней всем мамам передает низкий поклон и огромную нашу любовь к ним.