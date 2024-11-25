В Югре задержан пособник дистанционных мошенников, причастных к обману более 40 россиян

Оперативники уголовного розыска УМВД России по г. Нижневартовску совместно с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали в Нижневартовске 30-летнего подозреваемого в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.