НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Арафатка: как арабский платок завоевал любовь военных и модников планеты

Арафатка: как арабский платок завоевал любовь военных и модников планеты

Куфия, шемаг, арафатка — разные названия квадратного платка с характерным узором. В XX столетии его носили палестинские повстанцы и британские коммандос, он символизировал арабскую экзотику, левые взгляды и облик «сферического террориста в вакууме».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх