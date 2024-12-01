Защита Блиновской опровергла пропажу долгов

Защита Блиновской не подтверждает пропажу у блогера долга перед налоговой. Накануне в сети появилась информация о том, что якобы полуторамиллиардная задолженность «королевы марафонов» Елены Блиновской перед налоговой исчезла.
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