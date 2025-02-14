Европейские акции растут после сигнала Трампа о мирных переговорах

Европейские фондовые рынки выросли в четверг после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией начнутся "немедленно", чтобы прекратить войну в Украине Об этом пишет Financial Times.
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