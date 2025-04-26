Сергей Михеев В России начнут ставить на учет детей мигрантов и следить за тем, чтобы они все получали образование.
Не знаю, понимают власти или нет, но если ничего не делать, то это приведет к тому, что рано или поздно будет взрыв
Комментарии
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Александр Павлов
https://vk.com/feed?w=wall-209326543_1592016В Москве афганский мигрант выстрелил в ребенка из травмата. Вечерняя прогулка 12-летней девочки и ее матери с собакой едва не закончилась трагедией. Выходец из Афганистана, проходивший мимо со своим ребенком, открыл стрельбу из травматического пистолета - якобы целясь в йоркширского терьера, но попав девочке в руку. Пулю пришлось извлекать в больнице.
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23 мин.
Александр Павлов
Идиот это ты, а это не картинки, это фотографии.
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15 мин.
Анатолий Витушкин
У нас главное чиновнику- показать что он что0то делает. Ну создали систему учета, что-то изменится? Как избивали мигрантские отпрыски наших детей, так и продолжат, калечили наших детей, так и продолжат. Нет главного- выдворения из России за проступки детей. Выходцы из насилия не понимают увещеваний, понимают только силу; пару тысяч семей из-за проступков детей выселить и все станут шелковыми.
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9 мин.
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