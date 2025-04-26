Не знаю, понимают власти или нет, но если ничего не делать, то это приведет к тому, что рано или поздно будет взрыв

Александр Павлов https://vk.com/feed?w=wall-209326543_1592016В Москве афганский мигрант выстрелил в ребенка из травмата. Вечерняя прогулка 12-летней девочки и ее матери с собакой едва не закончилась трагедией. Выходец из Афганистана, проходивший мимо со своим ребенком, открыл стрельбу из травматического пистолета - якобы целясь в йоркширского терьера, но попав девочке в руку. Пулю пришлось извлекать в больнице. ВКонтакте | ВКонтакте vk

Александр Павлов Идиот это ты, а это не картинки, это фотографии.