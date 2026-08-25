София Ротару сменила сцену на семейные даты: что осталось от прежней публичной жизни

24 августа 2026 года София Ротару вновь появилась в публичном поле — но не на сцене. В день рождения сына Руслана певица опубликовала совместную фотографию: она в желтом платье с вышивкой, он — в синей вышиванке.
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