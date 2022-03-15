Экс-игрок «Арсенала» Лях: «Одил Ахмедов – футболист уровня «Реала». Он и Диарра – сильнейшие опорники РПЛ»

Бывший игрок тульского «Арсенала» Андрей Лях назвал сильнейших соперников в своей карьере.  31-летний хавбек, который сейчас играет за «Чайку», провел в РПЛ сезон-2014/15 в составе клуба из Тула.

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