Исследование: Земля 640 млн лет назад целиком замерзла аж на 4 млн лет

Геологи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Айдахо в Бойсе выяснили, что глобальное оледенение Земли, известное как Мариноанское, началось 639 миллионов лет назад и длилось около 4 миллионов лет.
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