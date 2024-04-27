Герман Стерлигов объявил о разводе

В

Воробей

В эмансипированном социуме женщина не имеет выбора - она обречена самими обстоятельствами ситуации во время её воспитания в детстве. Её личность формируется с полным отрывом от своей женственной сущности. Поэтому, надежды некоторых мужчин найти женщину, способную стать удовлетворительной женой в традиционном понимании этого слова, не более чем утопизм. Отсюда и массовые разводы, по крайней мере в случае относительно нормальных мужчин. Сохраниться в браке могут только относительно немногие из мужчин, которые умудряются занять позу квази-сыночков, или сделать такой вид, хотя бы. И будет это продолжаться до тех пор, пока матери будут продолжать бояться за своих дочерей, проводя мощное антисексуальное внушение в качестве естественной реакции на эти страхи. Именно это приводит к потере связи с сущностью. Никакое христианство тут не поможет. Можно даже сказать, что в такой ситуации практика христианства является усложняющим фактором, делающим проблему более острой потому, что претензий, необоснованной веры в действенность увещеваний, и пустых надежд больше. А это увеличивает напряжение, направленное против семьи, которое и без того значительное.