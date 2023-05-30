Производственное помещение вспыхнуло в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание на Лесном проспекте В понедельник в 15 часов 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в производственном цехе камнеобработки на Лесном проспекте.