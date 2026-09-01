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Психолог Цветков заявил, что зумеры все чаще привлекают родителей к поиску работы из-за низкого уровня самостоятельности

Психолог Цветков заявил, что зумеры все чаще привлекают родителей к поиску работы из-за низкого уровня самостоятельности

Представители поколения Z в России все чаще приходят на собеседования вместе с родителями. Родители ищут для них вакансии, уточняют условия работы и иногда даже присутствуют на собеседованиях.

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