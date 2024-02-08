Эффект наоборот: нефть резко возросла в цене на фоне увеличения запасов

Цена на сырую нефть резко выросла и достигла 80 долларов за баррель Brent вскоре после того, как Управление энергетической информации сообщило об увеличении запасов на 5,5 миллиона баррелей в течение недели, закончившейся 6 февраля.
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