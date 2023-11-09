Al Mayadeen: В Дейр-эз-Зоре начались бои между силами США и армией САР

Столкновения между войсками США и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» с одной стороны и армией САР и ее союзников — с другой начались в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирийской Арабской Республики.
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