Стало известно, сколько получал Василий Фефелов на посту и.о ректора омского политеха. Его зарплата составляла 337,2 тыс.
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Стало известно, сколько получал Василий Фефелов на посту и.о ректора омского политеха. Его зарплата составляла 337,2 тыс.