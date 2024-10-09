На месте снесенного долгостроя по 70 лет Октября начали строить новую многоэтажку. Подрядчик - компания «АртРемСтрой» - должен возвести здесь 18-этажный жилой дом.
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На месте снесенного долгостроя по 70 лет Октября начали строить новую многоэтажку. Подрядчик - компания «АртРемСтрой» - должен возвести здесь 18-этажный жилой дом.