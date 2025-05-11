Прогноз погоды в Крыму на 11 мая В Симферополе +16 и облачно с прояснениями В Севастополе +15 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +15 и ясноВ Черноморском +16 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +18 и облачно с прояснениямиВ Ялте +14 и облачно с прояснениямиВ Алуште +16 и облачно с прояснени.