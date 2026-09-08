В Орловской области четыре выпускника пересдавали ЕГЭ по математике

Экзамен проходил на базе Некрасовской школы, работу из 21 задания выпускники выполняли три часа. Для получения аттестата нужно набрать минимум три балла из пяти.
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