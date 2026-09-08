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Орловские новости

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В Орловской области четыре выпускника пересдавали ЕГЭ по математике

В Орловской области четыре выпускника пересдавали ЕГЭ по математике

Экзамен проходил на базе Некрасовской школы, работу из 21 задания выпускники выполняли три часа. Для получения аттестата нужно набрать минимум три балла из пяти.

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