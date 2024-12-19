Два случая поджога банков произошли вечером в московском регионе

Два отделения банка были подожжены в четверг вечером в Москве и Подмосковье. Фото: Лилия Шарловская Как стало известно «LiveNews24», 21-летний студент, действовавший по указанию мошенников, поджёг петарды в отделении банка в подмосковной Балашихе.