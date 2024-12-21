Волонтеры Петербурга помогают ветеранам войны и труда с уборкой квартир к Новому году

Моют полы, окна и украшают комнаты к праздникам Волонтеры Победы и Молодежного совета Василеостровского района провели акцию «Академия чистоты» для ветеранов войны и труда, сообщает пресс-служба районной администрации.
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