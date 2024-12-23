Праздность. Мистика от Павшего. Павший Дух. Как много маленьких мечтают быть большими. Вы не спешите, успеете еще.
Праздность..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павший Дух
P.S. Что вам сказать... Есть эксперимент «Вселенная 25», где сообщество мышей не может жить в раю, оно вырождается от праздности... Так что зло и добро продлевают существование нашего вида... Когда есть борьба начал за жизнь, появляется стимул к существованию индивидуума... В этой компьютерной симуляции жизни...
Ответить
17 час.
Свежие комментарии