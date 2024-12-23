Праздность..

Павший Дух

P.S. Что вам сказать... Есть эксперимент «Вселенная 25», где сообщество мышей не может жить в раю, оно вырождается от праздности... Так что зло и добро продлевают существование нашего вида... Когда есть борьба начал за жизнь, появляется стимул к существованию индивидуума... В этой компьютерной симуляции жизни...