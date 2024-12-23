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Мистика от Павшего

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павший Дух
    P.S. Что вам сказать... Есть эксперимент «Вселенная 25», где сообщество мышей не может жить в раю, оно вырождается от...Праздность..
  • Павший Дух
    Не ходи за мной, я тоже заблудился в лабиринте лжи.Мир лжи..
  • Павший Дух
    Павший Дух.. В основе нацизма — садизм, где всё дозволено и нет морали, раз разрешают ни за что не отвечать, они лгун...День матери..

Праздность..

Праздность..

Праздность. Мистика от Павшего. Павший Дух. Как много маленьких мечтают быть большими. Вы не спешите, успеете еще.

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Комментарии
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Павший Дух
P.S. Что вам сказать... Есть эксперимент «Вселенная 25», где сообщество мышей не может жить в раю, оно вырождается от праздности... Так что зло и добро продлевают существование нашего вида... Когда есть борьба начал за жизнь, появляется стимул к существованию индивидуума... В этой компьютерной симуляции жизни...
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