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Как избавиться от тараканов

Как избавиться от тараканов

Придётся запастись терпением и поддерживать идеальный порядок. Почему в доме заводятся тараканы Этих насекомых привлекает еда, поэтому кухня становится одним из самых любимых мест их обитания.

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Комментарии
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Людмила Редько
Меня дезинфектор научил - в местах перемещения тараканов положить кусочки малярной ленты, липкой стороной вверх. Несколько раз так сделать и те тараканы, которые есть в доме все переловятся. Ну и конечно, все в статье сказано правильно - соблюдать чистоту и перекрыть доступ от соседей.
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