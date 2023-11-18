Как избавиться от тараканов

Людмила Редько

Меня дезинфектор научил - в местах перемещения тараканов положить кусочки малярной ленты, липкой стороной вверх. Несколько раз так сделать и те тараканы, которые есть в доме все переловятся. Ну и конечно, все в статье сказано правильно - соблюдать чистоту и перекрыть доступ от соседей.