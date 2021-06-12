Стражи магистралей Восточной Сибири провели оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»

На территории Иркутской области и Республики Бурятия стражи магистралей провели ОПМ «Защита», основными задачами которого стали предупреждение преступных посягательств в отношении детей, выявление лиц, совершивших насильственные действия, в том числе родителей несовершеннолетних, а также принятие мер по защите прав и законных интересов подрастающего поколения.
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