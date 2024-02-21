Биолог связала головную боль от красного вина с содержащимся в нем кверцетином

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и медицинский блогер Анча Баранова объяснила, почему после употребления красного вина даже в умеренных количествах может болеть голова.
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