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Биолог связала головную боль от красного вина с содержащимся в нем кверцетином

Биолог связала головную боль от красного вина с содержащимся в нем кверцетином

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и медицинский блогер Анча Баранова объяснила, почему после употребления красного вина даже в умеренных количествах может болеть голова.

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