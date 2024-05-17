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Закон, порядок, государство

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В Омске госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу мужчину, у которого выпала трахеостома

В вечернее время около 21:00 часов при несении службы на автодороге Омск – Черлак в районе 78-го километра к экипажу ДПС обратилась девушка из проезжающего мимо автомобиля с просьбой о помощи.

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